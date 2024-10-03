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В России начали разрабатывать «бумажную ракету»

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Фото: F.Alexsandr / Wikimedia Commons
Фото: F.Alexsandr / Wikimedia Commons.

РКЦ «Прогресс»: к созданию ракеты «Амур-СПГ» уже приступили

В России уже приступили к созданию многоразовой ракеты «Амур-СПГ», заявил первый замглавы Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Равиль Ахметов. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель заявил, что ракета уже «вовсю разрабатывается». «Создан коллектив, создано проектное бюро отдельное специально для этого. Сейчас идет проработка всех вопросов, в том числе экспериментов, связанных с посадкой первой ступени. Идет отработка», — утверждает Ахметов.

В апреле глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что ждет демонстрации «Амура-СПГ». Так бизнесмен прокомментировал публикацию обозревателя издания ArsTechnica Эрика Бергера, назвавшего проектируемую в России ракету бумажной.

Ранее первый пуск перспективной средне-тяжелой ракеты «Союз-5», также создаваемой «Прогрессом», в очередной раз перенесли. Вместо 2025-го ее старт в РКЦ пообещали провести в 2026-м.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
SpaceX
ЦСКБ-Прогресс
Персоны
Илон Маск
Проекты
Союз-5 РН
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