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Пентагон получит одноразовый БЭК Corsair

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Фото: Saronic
Фото: Saronic.

Компания Saronic создала для Пентагона одноразовый БЭК Corsair

Оборонная компания Saronic создала безэкипажный катер (БЭК) Corsair, призванный удовлетворить потребность Пентагона в серийных одноразовых морских беспилотниках. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

Длина БЭК — 24 фута (7 метров), дальность плавания — до 1000 морских миль (1850 километров) со скоростью до 35 узлов (65 километров в час). Грузоподъемность морского дона составляет 1000 фунтов (450 килограммов).

По словам соучредителя и генерального директора компании Дино Маврукаса, для «удовлетворения прогнозируемого спроса» планируется построить «сотни» новых БЭК.

Ранее управляющий директор военно-промышленного холдинга (ВПК) «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) Михаил Даниленко сообщил РИА Новости, что испытания российского тяжелого морского дрона на базе БЭК «Визир» завершены.

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