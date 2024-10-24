В РАН назвали возможную причину разрушения спутника Intelsat-33e

Ученый РАН Эйсмонт: спутник Intelsat-33e мог разрушиться из-за взрыва топлива

Разрушение европейского геостационарного телекоммуникационного спутника Intelsat-33e с высокой долей вероятности могло произойти из-за взрыва топливных компонентов. Такую возможную причину назвал в разговоре с ТАСС ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт.

Инцидент он назвал неприятным событием. «Скорее всего, взорвалось топливо», — предположил ученый. По его словам, в химических двигателях могла использоваться эффективная, но токсичная топливная пара из несимметричного диметилгидразина (гептила) и азотного тетраоксида. Собеседник агентства отметил, что в таком случае взрыв был бы «вполне сильный».

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что в околоземном космическом пространстве зафиксировано свыше 80 обломков спутника Intelsat-33e. Изучение траектории движения фрагментов космического аппарата показало, что его разрушение «носило одномоментный и высокоэнергетический характер».