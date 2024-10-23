«Калашников» повысит коррозийную стойкость изделий

«Калашников» повысит прочность и коррозийную стойкость деталей оружия

«Калашников» оснастил дивизион оружейного производства автоматической линией травления для высококачественной химической обработки металлических изделий после термообработки. Это повысит коррозийную стойкость деталей, сообщили в концерне.

Отмечается, что линию разработали по техническому заданию технологов производства. Оборудование, которое полностью адаптировано под изделия концерна, позволит увеличить объемы обработки при работе одного оператора.

«Новое оборудование повышает прочность деталей и их устойчивость к воздействию коррозии. В работе линии задействованы несколько десятков ванн электрохимического травления, использование которых снижает показатели вредных выбросов, расход воды и повышает энергоэффективность», — говорится в сообщении.

В концерне подчеркнули, что новая линия более безопасна в эксплуатации, поскольку исключает взаимодействие оператора с химикатами.

В июле стало известно, что «Калашников» запустил современную гальваническую линию, которая обеспечит высокое качество продукции при работе всего одного специалиста. Новое оборудование позволит нарастить выпуск оцинкованных и кадмированных деталей.