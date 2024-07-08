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«Калашников» запустил гальваническую линию для производства оружия

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Фото: АО «Концерн «Калашников»
Фото: АО «Концерн «Калашников».

«Калашников» запустил современную гальваническую линию на оружейном производстве

Концерн «Калашников» запустил современную гальваническую линию, которая обеспечит высокое качество продукции при работе всего одного оператора. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Концерн "Калашников" запустил в работу российскую автоматическую линию цинкования и кадмирования деталей в дивизионе оружейного производства. Она разработана по техническому заданию заказчика и полностью адаптирована под производство изделий концерна, смонтирована в рамках масштабной программы модернизации предприятия», — говорится в сообщении.

Линия состоит из нескольких десятков ванн, которые позволяют кратно увеличить объемы производства оцинкованных и кадмированных деталей. В концерне отметили, что новая линия сокращает потребление воды, снижает показатели вредных выбросов, повышает энергоэффективность и полностью исключает взаимодействие оператора с химикатами.

В процессе гальванической обработки на изделия наносят цинк и кадмий, которые предотвращают образование царапин и трещин на поверхности, повышая прочность и долговечность детали.

В мае стало известно, что концерн «Калашников» нарастил выпуск стрелкового оружия в первом квартале 2024 года на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Концерн Калашников
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