«Калашников» запустил гальваническую линию для производства оружия

«Калашников» запустил современную гальваническую линию на оружейном производстве

Концерн «Калашников» запустил современную гальваническую линию, которая обеспечит высокое качество продукции при работе всего одного оператора. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Концерн "Калашников" запустил в работу российскую автоматическую линию цинкования и кадмирования деталей в дивизионе оружейного производства. Она разработана по техническому заданию заказчика и полностью адаптирована под производство изделий концерна, смонтирована в рамках масштабной программы модернизации предприятия», — говорится в сообщении.

Линия состоит из нескольких десятков ванн, которые позволяют кратно увеличить объемы производства оцинкованных и кадмированных деталей. В концерне отметили, что новая линия сокращает потребление воды, снижает показатели вредных выбросов, повышает энергоэффективность и полностью исключает взаимодействие оператора с химикатами.

В процессе гальванической обработки на изделия наносят цинк и кадмий, которые предотвращают образование царапин и трещин на поверхности, повышая прочность и долговечность детали.

В мае стало известно, что концерн «Калашников» нарастил выпуск стрелкового оружия в первом квартале 2024 года на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.