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Автомат российского спецназа проверили на прочность

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Кадр: АО «Концерн «Калашников»
Кадр: АО «Концерн «Калашников».

«Калашников» проверил на прочность бесшумный автомат «Вал»

Бесшумный автомат АС «ВАЛ», который используют российские подразделения специального назначения, проверили на прочность. Соответствующий ролик в рамках цикла «Разрушители оружия» опубликовал концерн «Калашников».

В ходе испытаний эксперт концерна Георгий Губич вел безостановочную стрельбу из «Вала». С автомата предварительно сняли цевье, чтобы избежать появления едкого дыма от расплавленного пластика.

После 60-го выстрела автомат задымился в месте установки прибора бесшумной стрельбы (ПБС), а на 102-м патрон застрял в патроннике «Вала». Еще через семь выстрелов случилось заедание из-за двойной подачи патронов.

Последним выстрелом в ходе съемки стал 238-й. После этого сломанная пружина отражателя застряла между затвором и патроном. В ходе разборки оружия выяснилось, что длина пружины возвратного механизма «Вала» сократилась на несколько сантиметров, а заглушка ПБС начала отламываться.

Губич резюмировал, что испытанный автомат невозможно починить в полевых условиях. При этом он подчеркнул, что в ходе съемок использовали не новое оружие.

Ранее в октябре в концерне «Калашников» сообщили, что серийное производство малогабаритного автомата АМ-17 калибра 5,45 миллиметра могут освоить в следующем году. Новое оружие может заменить укороченный автомат Калашникова АКС-74У, который разработали для экипажей боевых машин и авиатехники.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
АКС-74У
Компании
Концерн Калашников
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