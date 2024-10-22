Войти
Lenta.ru

Назван величайший танк в мире

230
0
0
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости.

TNI: российский Т-72 — величайший танк в мире

Российский танк Т-72, который применяют в ходе специальной военной операции (СВО), остается величайшим танком в мире. Преимущества машины назвал Брэндон Вайхерт в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Автор составил рейтинг лучших танков, используемых в современных вооруженных силах. На первое место он поставил Т-72. По словам Вайхерта, Т-72 — это относительно простая в эксплуатации и доступная машина, которую используют во многих странах. В публикации подчеркнули, что Россия способна массово выпускать современные модификации Т-72.

Вайхерт отметил, что Т-72 позволяют российским военным выполнять задачи СВО, несмотря на дроны и другие трудности современного поля боя. «Это делается без особого изящества. Но он [Т-72] выполняет свою работу. Вот почему сегодня это величайший танк в мире», — пишет автор.

Также в список лучших танков включили M1 Abrams, Merkava V, Leclerc XL, корейский K2, китайский Type 99, Leopard 2 и британские Challenger 2.

Ранее в октябре на учениях Ленинградского военного округа заметили модернизированные танки Т-72Б3М с дополнительными защитными элементами, которые прозвали «лопухами». Резинотканевые экраны могут защитить башню танка от ударов дронов-камикадзе и сбрасываемых с квадрокоптеров снарядов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Challenger 2
Leclerc
Leopard-2
M1 Abrams
Merkava
ZTZ99
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 05:47
Ответ на тему "У России есть "пуля", которая убьет лучший американский танк (The National Interest, США)"
  • 22.10 05:46
  • 0
Ответ на "Почему эксперты не смогли предсказать российскую спецоперацию на Украине? (The National Interest, США)"
  • 22.10 03:23
  • 3
У России есть "пуля", которая убьет лучший американский танк (The National Interest, США)
  • 22.10 02:25
  • 1
"Историческая сделка с Германией". Ищут ли в Европе замену НАТО?
  • 22.10 01:52
  • 1
Почему эксперты не смогли предсказать российскую спецоперацию на Украине? (The National Interest, США)
  • 22.10 01:32
  • 1
В Китае заставили робота бегать в кроссовках
  • 22.10 01:25
  • 1
В России испытают технологию обнаружения дальнолетов ВСУ
  • 22.10 00:41
  • 1
"У южнокорейского страха глаза велики". Чем помогут 12 тысяч бойцов из КНДР в зоне СВО?
  • 21.10 20:11
  • 5185
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.10 16:59
  • 2744
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.10 16:58
  • 141
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 21.10 15:41
  • 0
От ядерного шантажа к энергетической блокаде
  • 21.10 15:23
  • 0
Польша и страны Балтии – поле боя для НАТО
  • 21.10 14:56
  • 0
Безопасность для Украины – ни НАТО и ни ядерное оружие
  • 21.10 11:55
  • 2
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые