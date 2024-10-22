Назван величайший танк в мире

TNI: российский Т-72 — величайший танк в мире

Российский танк Т-72, который применяют в ходе специальной военной операции (СВО), остается величайшим танком в мире. Преимущества машины назвал Брэндон Вайхерт в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Автор составил рейтинг лучших танков, используемых в современных вооруженных силах. На первое место он поставил Т-72. По словам Вайхерта, Т-72 — это относительно простая в эксплуатации и доступная машина, которую используют во многих странах. В публикации подчеркнули, что Россия способна массово выпускать современные модификации Т-72.

Вайхерт отметил, что Т-72 позволяют российским военным выполнять задачи СВО, несмотря на дроны и другие трудности современного поля боя. «Это делается без особого изящества. Но он [Т-72] выполняет свою работу. Вот почему сегодня это величайший танк в мире», — пишет автор.

Также в список лучших танков включили M1 Abrams, Merkava V, Leclerc XL, корейский K2, китайский Type 99, Leopard 2 и британские Challenger 2.

Ранее в октябре на учениях Ленинградского военного округа заметили модернизированные танки Т-72Б3М с дополнительными защитными элементами, которые прозвали «лопухами». Резинотканевые экраны могут защитить башню танка от ударов дронов-камикадзе и сбрасываемых с квадрокоптеров снарядов.