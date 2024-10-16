Российские Т-72 с «лопухами» заметили на учениях

Танки Т-72Б3М с антидроновыми «лопухами» заметили на учениях ЛенВО

Модернизированные танки Т-72Б3М с дополнительными защитными элементами, которые прозвали «лопухами», заметили на учениях Ленинградского военного округа. Соответствующий ролик опубликовало Минобороны России.

«Танковые подразделения Ленинградского военного округа (ЛенВО) совершенствуют навыки стрельбы в движении на общевойсковом полигоне в Ленинградской области. В процессе занятий военнослужащим по контракту инструкторы ЛенВО передают боевой опыт специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.

Танки на видео оснащены дополнительными резинотканевыми экранами в задней части башни. «Лопухи» могут защитить машину от ударов дронов-камикадзе и сбрасываемых с квадрокоптеров снарядов. Также Т-72Б3М оснащены решетчатыми экранами для защиты крыши башни.

Танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М с дополнительными антидроновыми экранами представили на международном форуме «Армия-2024» в августе.

Ранее в октябре в зоне проведения спецоперации заметили роботизированную платформу с дополнительным экраном для защиты от ударов беспилотников.