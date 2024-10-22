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«Калашников» поставит дроны «КУБ» иностранному заказчику

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Фото: Иван Родионов / РИА Новости
Фото: Иван Родионов / РИА Новости.

«Калашников» поставит дроны-камикадзе «КУБ-Э» иностранному заказчику

Концерн «Калашников» поставит дроны-камикадзе «КУБ-Э» за рубеж в рамках первого экспортного контракта, подписанного между компанией «Рособоронэкспорт» и иностранным заказчиком. Об этом сообщили в концерне.

«КУБ» предназначен для поражения одиночных и групповых целей в тактической глубине противника в любое время суток. Система управления комплекса «КУБ» позволяет передавать команды управления в реальном времени. Отмечается, что дрон-камикадзе получил значительный опыт боевого применения.

«Производственные мощности концерна "Калашников" позволяют полностью закрывать все потребности российских заказчиков в данном виде изделий и осуществлять экспортные поставки "КУБов" без ущерба контрактам, заключенным внутри страны», — подчеркнули в сообщении.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что «КУБ» способен наносить одномоментный групповой удар по позициям противника. Боевая часть дрона-камикадзе содержит взрывчатое вещество, которое более чем в полтора раза мощнее тротила.

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  • В новости упоминаются
Продукция
КУБ
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
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