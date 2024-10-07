«Ростех» рассказал об одномоментном групповом ударе «Кубом»

«Ростех»: дрон-камикадзе «Куб» может наносить одномоментный групповой удар

Российский дрон-камикадзе «Куб» может наносить одномоментный групповой удар по противнику. Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Ростех».

Там отметили высокую точность, с которой беспилотник поражает цель. «Боеголовка, изготовленная с применением взрывчатого вещества, которое более чем в полтора раза мощнее тротила, несет большое число осколков. Это создает при детонации высокую плотность поражения, что практически сводит на нет средства защиты», — заявили в госкорпорации.

В «Ростехе» добавили, что производство ударных высокотехнологичных дронов с каждым годом расширяется.

В августе госкорпорация назвала дрон-камикадзе «Куб» высокоточной кувалдой, удар которой может привести к детонации боекомплекта бронетехники. Ударный летательный аппарат с радиусом действия около 15 километров отличается бесшумностью.