Войти
Lenta.ru

Российский «КУБ» назвали «высокоточной кувалдой»

411
0
0
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.

«Ростех»: удар дрона-камикадзе «КУБ» способен взорвать боекомплект

Российский дрон-камикадзе «КУБ», который применяют в ходе спецоперации, способен эффективно подавлять артиллерию и бронетехнику противника. Преимущества дрона назвала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что «КУБ» отличается высокой точностью и бесшумностью. Аппарат можно скрытно запустить при помощи катапульты. Госкорпорация обратила внимание на ролик Минобороны России, демонстрирующий поражение цели дроном.

«Этот боеприпас — высокоточная кувалда дальнего действия. От мощного удара техника не просто горит — взрываются боекомплекты, что повышает разрушительное воздействие от прилета. Наличие таких дронов в наших войсках позволяет бойцам эффективно подавлять артиллерию и бронетехнику противника, а также сносить склады с вооружением», — говорится в сообщении.

В «Ростех» добавили, что инженеры работают над повышением могущества аппаратов с учетом опыта их применения в ходе спецоперации, а объемы производства дронов-камикадзе растут.

Ранее в августе эксперт по беспилотникам Эдуард Багдасарян отнес простоту и дешевизну к преимуществам «КУБа». Аппарат весом 15 килограммов способен нести три килограмма полезной нагрузки, а радиус действия дрона составляет 15 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КУБ
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 13:59
  • 4149
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.08 12:17
  • 1
Украина и Запад пересекают красные линии. Почему Россия не реагирует? (Responsible Statecraft, США)
  • 29.08 10:57
  • 1
«Россия делает ставку на многоцелевой бронетранспортер»: в зарубежной прессе оценили МГТ-ЛБ
  • 29.08 04:33
  • 1
Высоко, точно: ВС РФ нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ
  • 28.08 20:02
  • 2
Белорусская армия стягивает к границе с Украиной военной технику с тактическим знаком «В»
  • 28.08 17:06
  • 23
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.08 16:17
  • 132
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.08 13:12
  • 297
Космонавтика Илона Маска
  • 28.08 00:08
  • 136
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 27.08 20:53
  • 1
Ростех оснастит ледокол "Россия" радиационностойкой системой видеонаблюдения
  • 27.08 19:42
  • 2
"Российский ответ прозвучал". Что известно о массированном ударе по инфраструктуре Украины
  • 27.08 16:46
  • 0
«Гибридная война» Польши
  • 27.08 12:37
  • 18
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 27.08 02:37
  • 36
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 26.08 23:57
  • 0
О театральности происходящего.