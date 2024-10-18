В России оценили эффективность «Осы» против «Фурии»

МО: комплекс «Оса» показал эффективность против дронов в ходе СВО

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» показал высокую эффективность против беспилотников в ходе специальной военной операции (СВО). Возможности «Осы» оценили в Минобороны России.

Отмечается, что расчет ЗРК «Оса-АКМ» Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр» уничтожил два разведывательных дрона противника. «ЗРК "Оса" хорошо себя зарекомендовал как в плане работы по малоразмерным летательным аппаратам, таким как "Фурия" и "Лелека", так и по более значимым воздушным целям», — сообщили в ведомстве.

Там рассказали, что расчеты ЗРК «Оса» зенитного ракетного полка гвардейского десантно-штурмового соединения обеспечивают прикрытие командных пунктов и артиллерии соединения ВДВ на левом берегу Днепра. «Осы» уничтожают разведывательные дроны ВСУ. Комплекс позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные беспилотники на расстоянии более 10 километров.

В июне стало известно, что Общевойсковая академия Вооруженных сил России запатентовала устройство радиоэлектронной борьбы, предназначенное для подавления беспилотников, угрожающих ЗРК. Оборудование монтируется на пусковую установку боевой машины.