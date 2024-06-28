Войти
Lenta.ru

Академия ВС России запатентовала устройство РЭБ для ЗРК

208
0
0
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Общевойсковая академия ВС России запатентовала устройство РЭБ для ЗРК

Общевойсковая академия Вооруженных сил (ВС) России запатентовала устройство радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенное для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), угрожающих зенитному ракетному комплексу (ЗРК). Об этом со ссылкой на реферат к изобретению сообщает ТАСС.

«Использование данного устройства обеспечит повышение эффективности противодействия малоразмерным БПЛА зенитными ракетными комплексами ближнего действия и позволит создать целенаправленную систему противодействия», — говорится в документе.

Соответствующее оборудование монтируется на пусковую установку боевой машины и позволяет определять и подавлять БПЛА. Оно может использоваться, в частности, в составе ЗРК «Стрела-10».

В апреле командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов в интервью газете «Красная звезда» заявил, что более 50 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» задействовали для прикрытия объектов на территории России от атак дронов.

В январе «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщили, что перспективные российские ЗРК получат подавляющие оптику беспилотников противника лазеры и системы РЭБ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Стрела-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
24.09.2012
Тяжело сражаться на два фронта
27.08.2012
В поисках главного командования для боевых роботов
20.06.2012
"Оборонка" Белоруссии: от России никуда не деться
14.06.2012
Оборонно-промышленный комплекс Белоруссии
21.11.2011
На задворках войсковой ПВО: в чем причина ее развала
21.10.2011
Государственный оборонный заказ 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 05:28
  • 2253
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.06 05:24
  • 89
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 28.06 01:51
  • 1
"Им придется сложнее". Битва на море приняла новый оборот
  • 28.06 01:41
  • 1
Малые с силами: на что способны новые быстроходные бронекатера
  • 28.06 00:18
  • 1
О военном строительстве в РФ и США.
  • 27.06 23:57
  • 520
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.06 23:14
  • 2
«Небо – это такая зараза… хорошая»: Константин Тимофеев о Ту-214, ПАК ДА и Superjet
  • 27.06 19:25
  • 2
МИД ОАЭ: партнерство с РФ и Украиной способствовало обмену пленными
  • 27.06 19:25
  • 3
Штурмовики ВС РФ рассказали о применении новой тактики ведения боя
  • 27.06 17:16
  • 20
Об устарелости российских НАПЛ.
  • 27.06 16:46
  • 0
О танках (ОБТ) в современном бою.
  • 27.06 16:32
  • 0
Бизнес и ничего личного
  • 27.06 14:23
  • 3
М. Климов о российских НАПЛ, 2015 г.
  • 27.06 10:35
  • 20
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 27.06 05:10
  • 0
О Черноморском флоте.