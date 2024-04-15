Названо количество прикрывающих российские объекты «Панцирей»

Замглавкома ВКС: более 50 ЗРПК «Панцирь» прикрывают объекты РФ от атак дронов

Более 50 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» задействовали для прикрытия объектов на территории России от атак дронов. Количество «Панцирей» назвал командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов в интервью газете «Красная звезда».

Он отметил, что с начала спецоперации и первых попыток противника атаковать объекты на территории Москвы и Подмосковья беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) была проведена работа по усилению противовоздушной и противоракетной обороны.

«Для эффективного прикрытия от ударов БПЛА задействовано более 50 боевых машин "Панцирь", а также других средств борьбы с малоразмерными воздушными целями, в том числе [это] переносные ЗРК (зенитные ракетные комплексы — прим. «Ленты.ру»), различные средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты.ру»), развернуто большое количество постов визуального наблюдения», — сказал он.

ЗРПК «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов. Модификация «Панцирь-С1» несет две двуствольные пушки 2А38М и 12 зенитных ракет. Комплекс получил многоканальную систему захвата и сопровождения целей.

В феврале в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» сообщили, что испытания малогабаритной ракеты комплекса «Панцирь-С1М», предназначенной для борьбы с беспилотниками, завершат в 2024 году.