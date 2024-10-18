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Avio объявила о предстоящих испытаниях ракетного двигателя MR10

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Фото: Massimo Paolone / LaPresse / Globallookpress.com
Фото: Massimo Paolone / LaPresse / Globallookpress.com.

Avio: в ближайшие недели состоятся испытания ракетного двигателя MR10

В ближайшие недели состоятся статические огневые испытания ракетного двигателя MR10. Об этом со ссылкой на компанию Avio сообщает издание European Spaceflight.

«До недавнего времени двигатель назывался M10. Однако 6 сентября 2024 года генеральный директор Avio Джулио Ранцо объявил, что двигатель переименован в MR10 в память о покойном Михаиле Рудных, который был руководителем отдела криогенных двигательных систем компании и руководил разработкой двигателя», — говорится в публикации.

В мае 2022-го издание SpaceNews сообщило, что компания Avio провела огневые испытания жидкостного ракетного двигателя M10, работающего на метане и кислороде.

Двигатель MR10 получит верхняя ступень ракеты Vega E компании Avio и демонстратор MLV, предназначенный для тестирования ключевых технологий носителя Vega Next.

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