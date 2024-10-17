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В Германии оценили захват Leopard 2A6 в зоне СВО

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters.

Defense News: производитель Leopard 2A6 не обеспокоен захватом танка Россией

Франко-германский консорциум KNDS, который производит танки Leopard, не обеспокоен захватом Leopard 2A6 в зоне СВО и дальнейшим изучением машины в России. С такой оценкой выступил представитель консорциума в беседе с Defense News.

«Скопировать его [танк] будет нелегко, и в России, скорее всего, уже есть большая часть информации», — сказал собеседник издания.

Также он подчеркнул, что не существует такого понятия, как «экспортная версия» Leopard. Заказы на машины принимают с учетом конкретных требований клиентов. Собеседник издания допустил, что российские специалисты могут «что-то выяснить» в ходе изучения Leopard, но не уточнил, о каких технологиях идет речь.

Leopard 2A6 начали поставлять немецкой армии в 2001 году. Машина получила пушку Rh 120/L55 с увеличенной длиной ствола и доработанное оборудование. В частности, «Леопард» оснастили усовершенствованным прицелом и обновленной системой стабилизации орудия.

Ранее в октябре издание Military Watch Magazine писало, что Leopard 2A6, которые Вооруженные силы России захватили в ходе спецоперации, могут иметь чувствительные технологии. Переданные Киеву машины взяли непосредственно со складов немецкой армии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
Компании
Минoбороны РФ
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