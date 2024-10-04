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На Западе рассказали о «чувствительных технологиях» трофейных Leopard

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Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters.

MWM: захваченные ВС России танки Leopard 2 могут иметь чувствительные технологии

Танки Leopard 2A6, которые Вооруженные силы (ВС) России захватили в ходе спецоперации, могут иметь чувствительные технологии. Значение трофея оценили в публикации западного издания Military Watch Magazine (MWM).

Издание обратило внимание на ролик, демонстрирующий отправку танка немецкого производства на «Уралвагонзавод» для изучения.

«В отличие от американских танков M1A1 Abrams, которые также были захвачены на Украине в прошлом, Leopard 2A6, отправленные в страну, не были созданы специально для экспорта, а были взяты непосредственно со складов немецкой армии, что означает, что в этих машинах, как ожидается, будут внедрены более чувствительные технологии», — рассказывает MWM.

Автор подчеркнул, что танки семейства Leopard 2 остаются самыми распространенными в армиях стран НАТО. Поэтому результаты изучения машины «высоко оценят» российские военные.

Главным отличием Leopard 2A6 от прошлой модификации танка стало новое орудие с увеличенной на 1,3 метра длиной ствола. Кроме того, машина получила доработанные прицел, систему управления огнем и тормозную систему.

В мае стало известно, что переданные Киеву танки Leopard 1A5DK начали оснащать элементами советской динамической защиты «Контакт».

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Россия
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Украина
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Leopard-2
M1 Abrams
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Минoбороны РФ
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