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На Украине оснастили танки Leopard советским «Контактом»

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Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters.

ВСУ оснастили танк Leopard 1A5 советской динамической защитой «Контакт»

Один из переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard 1A5DK оснастили блоками динамической защиты (ДЗ) «Контакт-1» советского производства и украинской ДЗ «Нож». На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Контактом» прикрыли башню машины, а также борта и нижнюю лобовую деталь корпуса. Верхняя его часть получила блоки динамической защиты «Нож».

Корпус базовой версии Leopard 1 состоит из листов гомогенной брони толщиной до 70 миллиметров. Модификация 1A5DK оснащена сварной башней с разнесенной броней.

Комплекс динамической защиты «Контакт-1», который предназначен для повышения защищенности бронетехники от кумулятивных боеприпасов и противотанковых ракет, приняли на вооружение в 1985 году. Считается, что «Контакт» снижает характеристики бронепробиваемости моноблочных кумулятивных снарядов на 50-80 процентов.

В ноябре военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что поставленные ВСУ танки Leopard 1A5 отличаются недостаточным уровнем защищенности.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Leopard-1
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