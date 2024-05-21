На Украине оснастили танки Leopard советским «Контактом»

ВСУ оснастили танк Leopard 1A5 советской динамической защитой «Контакт»

Один из переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard 1A5DK оснастили блоками динамической защиты (ДЗ) «Контакт-1» советского производства и украинской ДЗ «Нож». На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Контактом» прикрыли башню машины, а также борта и нижнюю лобовую деталь корпуса. Верхняя его часть получила блоки динамической защиты «Нож».

Корпус базовой версии Leopard 1 состоит из листов гомогенной брони толщиной до 70 миллиметров. Модификация 1A5DK оснащена сварной башней с разнесенной броней.

Комплекс динамической защиты «Контакт-1», который предназначен для повышения защищенности бронетехники от кумулятивных боеприпасов и противотанковых ракет, приняли на вооружение в 1985 году. Считается, что «Контакт» снижает характеристики бронепробиваемости моноблочных кумулятивных снарядов на 50-80 процентов.

В ноябре военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что поставленные ВСУ танки Leopard 1A5 отличаются недостаточным уровнем защищенности.