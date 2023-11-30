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В России рассказали о беззащитном танке ВСУ

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Украинские солдаты возле танка Leopard 1A5
Украинские солдаты возле танка Leopard 1A5.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Leopard 1A5 отличаются недостаточным уровнем защищенности. Об этом военный эксперт Алексей Леонков рассказал News.ru.

Он отметил, что Leopard 1A5 уступают танкам Leopard 2A4 и 2A6, которые российские войска уже поражали в зоне проведения специальной военной операции.

«У этих танков практически отсутствует реактивная и динамическая защита, нет доработок. Единственное, у него доработана система управления огнем и пушка [калибра] 105 миллиметров. Он может представлять угрозу, но то, как он себя продемонстрировал, говорит о том, что не вышло нас напугать. У нас опытные бойцы. Они его заглушили, подбили. Ожидаемый результат», — сказал Леонков, комментируя уничтожение танка в зоне СВО.

Leopard 1A5 построили на основе модификации A1A1, которая отличалась от базовой версии танка наличием навесных стальных экранов на башне. Также танк получил систему управления огнем EMES 18. Защищенность базовой модели Leopard 1 обеспечивает броневая сталь толщиной до 70 миллиметров.

Ранее в ноябре генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос сообщил, что переданные Киеву Leopard 1 являются устаревшими и не подходят для современных боевых действий.

В июле издание Army Recognition писало, что украинские военные устанавливают динамическую защиту «Контакт-1» на танки Leopard 2A4 для снижения уязвимости машин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
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