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Армия США получит обновленные «Страйкеры»

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Фото: Cheney Orr / Reuters
Фото: Cheney Orr / Reuters.

TWZ: армия США получит БМП Stryker с новым боевым модулем MCWS в 2025 году

Армия США начнет получать обновленные боевые машины пехоты (БМП) на шасси Stryker с боевым модулем Medium Caliber Weapon System (MCWS) в 2025 году. Об этом сообщает The War Zone (TWZ).

Дистанционно управляемый боевой модуль несет автоматическую пушку XM813 калибра 30 миллиметров и пулемет M240. MCWS получил современную систему управления огнем, позволяющую поражать цели в любое время суток. В основе БМП лежит модификация четырехосного «Страйкера» Double-V Hull с усиленным днищем, которое повышает противоминную стойкость.

В компании Ohkosh отмечают, что новый боевой модуль интегрировали в конструкцию машины без ущерба для ее подвижности и живучести. Модификацию Stryker MCWS разработали в качестве замены БМП XM1296 Stryker Dragoon с пушкой Bushmaster II.

Ранее в октябре компании Leonardo DRS и BlueHalo представили антидроновый комплекс Counter-Unmanned Aircraft System Directed Energy (C-UAS DE) в ходе выставки-конференции Ассоциации армии США. Машина на шасси бронетранспортера Stryker получила лазерную установку, управляемые ракеты и системы радиоэлектронной борьбы.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Stryker
Компании
Leonardo
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