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В зоне СВО заметили редкий автомат А-545

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

В зоне СВО заметили российский автомат со сбалансированной автоматикой А-545

Российский автомат А-545 под патрон калибра 5,45 на 39 миллиметров заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Фотографию редкого оружия опубликовал Telegram-канал RAG&E.



На снимке показан А-545 на позициях российских военных. Автомат оснастили дульным тормозом-компенсатором (ДТК) закрытого типа, тепловизионным прицелом и дополнительной передней рукояткой.

В автомате реализована схема со сбалансированной автоматикой на основе газового двигателя, которая обеспечивает хорошую кучность при стрельбе длинными очередями. А-545 был выбран для оснащения разведывательных подразделений Вооруженных сил России и частей специального назначения. Серийное производство автомата начали в 2020 году.

Ранее концерн «Калашников» сообщил, что серийное производство малогабаритного автомата АМ-17 калибра 5,45 миллиметра могут освоить уже в следующем году. АМ-17 создали в качестве замены укороченного АК-74У, который разработали для вооружения экипажей боевых машин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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