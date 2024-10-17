Thales расширит модуль ESPRIT для станции Gateway

Компания Thales построит расширенный модуль ESPRIT для станции Gateway

Компания Thales Alenia Space построит расширенный модуль European System Providing Refueling Infrastructure and Telecommunications (ESPRIT) для перспективной окололунной станции Gateway. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

«Компания Thales Alenia Space заключила дополнительное соглашение с Европейским космическим агентством (ЕКА) на сумму 164 миллиона евро на строительство более крупного, чем изначально планировалось, модуля ESPRIT для окололунной станции Gateway», — говорится в публикации.

Там отмечается, что ESPRIT будет состоять из двух основных блоков: Lunar Link и Lunar View. Первый обеспечит связь между Gateway и поверхностью Луны, второй предназначен для снабжения станции ​​топливом.

Если в январе 2021 года в рамках первоначального контракта Thales Alenia Space с ЕКА предполагалось, что Lunar View должен иметь ширину 3,4 метра, длину 3 метра и массу 6 тонн, то 14 октября компания объявила, что получила измененный контракт на расширение Lunar View до 4,6 метра в ширину, 6,4 метра в длину и массы 10 тонн.

Ранее издание сообщило, что ЕКА построит тренажер для перспективной окололунной станции Gateway. При его создании планируется использовать наработки, полученные при разработке машины European Enhanced Exploration Exercise Device (E4D), проходящей испытания на Международной космической станции.