«Калашников» запустил производство гемостатических бинтов

«Калашников» запустил серийное производство гемостатических бинтов

Концерн «Калашников» запустил серийное производство стерильных гемостатических бинтов с рентгеноконтрастной полосой третьего поколения. Изделие собственной разработки создано на основе каолина, сообщили в концерне.

Отмечается, что доказанная эффективность бинта при остановке артериального кровотечения составляет 88 процентов. Такой показатель считается лучшим на российском рынке.

«Проведенные испытания доказали, что применение бинта от "Калашникова" дает наименьший процент повторных кровотечений в течение 30 минут, порождает меньше очагов воспаления на этапе первичной хирургической обработки и осложнений на госпитальном этапе, подходит для остановки полостных кровотечений и может безопасно находиться в ране более 24 часов», — говорится в сообщении.

Длина бинта составляет 3,7 метра — этот параметр обусловлен характером ранений в зоне спецоперации и мировым опытом применения гемостатических бинтов. Действующее вещество изделия — каолин — не вызывает термического, токсического и другого воздействия на рану.

В концерне подчеркнули, что бинт успешно прошел необходимые испытания в Государственном научно-исследовательском испытательном институте военной медицины Минобороны России. Изделие рекомендовали ко включению в состав аптечек военнослужащих. Производственные мощности «Калашникова» позволяют выпускать от 150 тысяч бинтов в месяц.

Ранее в октябре стало известно, что компания «Триада-ТКО» (входит в «Калашников») завершила поставку комплектов модульной разгрузочной системы для специального подразделения. Комплект позволяет менять состав экипировки в зависимости от требуемого уровня бронезащиты.