В зоне СВО заметили очередной Leopard в антидроновой «клетке»

В зоне СВО заметили Leopard 2A6 с антидроновой «клеткой» и «Контактом»

Очередной западный танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) с советской динамической защитой и решетчатыми экранами заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографии машины с антидроновой «клеткой» обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимках показан Leopard 2A6, башню которого прикрыли решетчатыми элементами. Ранее такие конструкции замечали на переданных Киеву боевых машинах пехоты Bradley и танках Abrams. Бортовые экраны корпуса получили элементы динамической защиты «Контакт-1».

Модификацию Leopard 2A6 начали поставлять немецкой армии в 2001 году. Танк отличается от прошлых версий «Леопарда» орудием с увеличенной длиной ствола и обновленным оборудованием. Защищенность базового Leopard 2A6 обеспечивает комбинированная броня.

Ранее в октябре издание Military Watch Magazine писало, что танки Leopard 2A6, которые Вооруженные силы России захватили в ходе спецоперации, могут иметь чувствительные технологии. Отправленные Киеву Leopard 2A6 взяли непосредственно со складов бундесвера.