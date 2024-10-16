Европа запустит аппарат для стыковки со спутником

Компания D-Orbit выиграла контракт ЕКА на миссию по стыковке со спутником

Компания D-Orbit выиграла контракт Европейского космического агентства (ЕКА) в размере 119 миллионов евро на миссию D-Raise по продлению срока службы спутника. Об этом сообщает ЕКА.

В рамках миссии предполагается создание космического аппарата, который продемонстрирует, что способен безопасно сближаться и стыковаться с геостационарным спутником, нуждающимся в продлении срока службы.

Аппарат D-Raise планируется запустить в 2028 году. На геостационарной орбите миссия проработает восемь лет.

В сентябре издание European Spaceflight сообщило, что испанская компания Deimos заключила с ЕКА контракт на сумму 17 миллионов евро, предполагающий создание капсулы для изучения динамики вхождения небесного тела в атмосферу Земли.