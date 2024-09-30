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В Европе изучат сгорание спутников в атмосфере Земли

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Фото: Andrew Boyers / Reuters
Фото: Andrew Boyers / Reuters.

Компания Deimos и ЕКА заключили контракт на создание капсулы DRACO

Испанская компания Deimos заключила с Европейским космическим агентством (ЕКА) контракт на сумму 17 миллионов евро, предполагающий создание капсулы для изучения динамики вхождения небесного тела в атмосферу Земли. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Капсула Destructive Re-entry Assessment Container Object (DRACO), над которой работает подрядчик, в перспективе позволит исследователям спроектировать спутники, которые после завершения своей эксплуатации могли бы разрушаться в атмосфере Земли.

DRACO будет оснащен 200 датчиками и четырьмя камерами, однако не получит двигательной установки, поскольку ЕКА интересует неуправляемый вход в атмосферу. Предполагается, что 40-сантиметровая капсула будет запущена на высоту не более ста километров, после чего она с раскрытым парашютом будет снижаться в течение 12 часов. Во время миссии DRACO передаст данные геостационарному спутнику, после чего приводнится.

Ранее издание The Paper со ссылкой на заместителя главы Китайского национального космического управления Бяня Чжигана сообщило, что Китай подтвердил планы по запуску в 2025 году миссии Tianwen-2 по возвращению образцов с квазиспутника Земли — астероида (469219) Камоалева.

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Страны
Испания
Китай
Компании
CNSA
ESA (ЕКА)
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