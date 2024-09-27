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Китай подтвердил запуск миссии к квазиспутнику Земли

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Фото: Guo Zhongzheng / Globallookpress.com
Фото: Guo Zhongzheng / Globallookpress.com.

The Paper: миссия Tianwen-2 к квазиспутнику Земли состоится в 2025 году

Китай подтвердил планы по запуску в 2025 году миссии Tianwen-2 по возвращению образцов с квазиспутника Земли — астероида (469219) Камоалева. Об этом со ссылкой на заместителя главы Китайского национального космического управления Бяня Чжигана сообщает издание The Paper.

После доставки при помощи капсулы образцов на Землю космический аппарат совершит гравитационный маневр вблизи планеты и направится к комете 311P/PANSTARRS. Забор образцов с астероида и их доставка на Землю займет около 2,5 года. Прибытие аппарата к астероиду ожидается в середине 2030-х годов. Старт ракеты Long March 3B с Tianwen-2 намечен на май 2025-го.

В июне китайская газета China Daily сообщила, что в мае 2025 года Китай планирует отправить миссию к астероиду (469219) Камоалева, который может быть осколком Луны. В планах миссии — забор образцов грунта с астероида, находящегося на расстоянии 14,5 миллиона километров от планеты.

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Китай
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