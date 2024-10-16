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В зону СВО поступили тысячи БПЛА «Овод» с машинным зрением

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости.

«Народный фронт»: в зону СВО поступили тысячи БПЛА «Овод» с машинным зрением

В сентябре в зону специальной военной операции (СВО) поступили четыре тысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Овод» с машинным зрением. Об этом ТАСС рассказали в организации «Народный фронт».

«Беспилотник оснащен специальным алгоритмом, который позволяет захватывать контрастные пиксели и стремится на столкновение с ними. Работает это так: когда оператор видит через очки цель, он нажимает кнопку на пульте управления, и после этого воздушное судно летит туда автономно», — сообщили в движении.

Там добавили, что на работу дрона-камикадзе не оказывают влияние средства радиоэлектронной борьбы и нарушение радиовидимости. Кроме того, беспилотник оснащен системой удаленной самоликвидации.

Ранее агентство со ссылкой на движение сообщило, что в Сибири создали двухметровый многофункциональный БПЛА самолетного типа.

В апреле РИА Новости со ссылкой на создателя боевого беспилотника Андрея Иванова рассказали, что FPV-дрон «Овод-S» получил интеллектуальную систему самонаведения «Площадь».

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