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В Сибири создали двухметровый БПЛА самолетного типа

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Кадр: Пресс-служба «Народного фронта» / ТАСС
Кадр: Пресс-служба «Народного фронта» / ТАСС.

В Сибири создали двухметровый многофункциональный БПЛА самолетного типа

В Сибири создали двухметровый многофункциональный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом со ссылкой на движение «Народный фронт» сообщает ТАСС.

Размах крыльев БПЛА — 220 сантиметров, дальность полета — более 200 километров, крейсерская скорость — 80 километров в час, высота полета — около 2 километров. Беспилотник может использоваться в качестве разведчика, ретранслятора, камикадзе и ложной цели.

«В ближайшее время БПЛА будет передан военным на итоговые испытания в боевых условиях», — заявили в организации.

В июле помощник президента России Алексей Дюмин рассказал, что помимо Минобороны России в процесс производства беспилотных летательных аппаратов включился «Кулибин-клуб», координируемый общественным движением «Народный фронт».

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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