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SpaceX отправила станцию Europa Clipper к ледяной луне Юпитера

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

Американская автоматическая станция Europa Clipper отправилась к Юпитеру

Американская автоматическая межпланетная станция (АМС) Europa Clipper отправилась к Европе — одной из ледяных лун Юпитера. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX с АМС стартовала с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 14 октября. Успешное отделение Europa Clipper от второй ступени носителя произошло примерно через час после старта, после чего через несколько минут АМС приняли на управление диспетчеры наземного пункта.

Издание напоминает, что Europa Clipper общей стоимостью 5,2 миллиарда долларов является одной из самых дорогих миссий НАСА, а ее целью является определение пригодности Европы, в недрах которой может быть океан из жидкой воды, для поддержания существования жизни. Станция должна достигнуть газового гиганта в 2030 году.

АМС имеет массу 5700 килограммов (с учетом топлива), а ее солнечные батареи в полностью развернутом состоянии увеличат длину станции до 30,5 метра.

Ранее компания SpaceX успешно запустила европейскую АМС Hera к астероиду.

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Falcon РН
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