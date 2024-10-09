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SpaceX успешно запустила европейскую АМС к астероиду

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Кадр: SpaceX webcast
Кадр: SpaceX webcast.

SpaceX успешно запустила европейскую станцию Hera к астероиду

Компания SpaceX успешно запустила европейскую автоматическую межпланетную станцию (АМС) Hera к астероиду. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 7 октября. Через 76 минут после пуска АМС отделилась от верхней ступени носителя. Тогда же в Европейском космическом агентстве АМС приняли на управление.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США одобрило запуск АМС Hera на ракете Falcon 9 американской компании SpaceX. Несмотря на выдачу разрешения на запуск Hera, другие старты Falcon 9 регулятор приостановил. В конце сентября компания SpaceX приостановила запуски ракеты Falcon 9 из-за аномалии, возникшей в ходе миссии Crew-9 при сходе верхней ступени носителя с околоземной орбиты.

Европейская АМС Hera в конце 2026 года должна подлететь к околоземному астероиду (65803) Дидим, имеющему небольшой спутник Диморф. Траектория последнего в сентябре 2022-го была изменена кинетическим ударом американской АМС Double Asteroid Redirection Test (DART). В задачи европейской АМС и двух ее кубсатов Asteroid Prospection Explorer (APEX) Juventas входит как изучение самих астероидов, так и последствий удара DART по Диморфу.

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Страны
США
Компании
ESA (ЕКА)
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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