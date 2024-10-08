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Регулятор одобрил запуск АМС Hera на Falcon 9

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Фото: NASA / Globallookpress.com
Фото: NASA / Globallookpress.com.

Федеральное управление авиации США одобрило запуск АМС Hera на ракете Falcon 9

Федеральное управление гражданской авиации США одобрило запуск европейской автоматической станции (АМС) Hera на ракете Falcon 9 американской компании SpaceX. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Несмотря на выдачу разрешения на запуск Hera, другие старты Falcon 9 регулятор приостановил. По данным управления, в ходе европейской миссии, в отличие от других, не предполагается схождения с околоземной орбиты второй ступени ракеты, что снижает риски для общественной безопасности.

В сентябре издание ArsTechnica напомнило, что в октябре компании SpaceX предстоит два важных пуска, поэтому она должна как можно скорее возобновить пуски ракет семейства Falcon 9 — не ранее 7 октября носитель Falcon 9 должен стартовать с Hera, а с 10 октября открывается окно для АМС Europa Clipper.

В конце сентября компания SpaceX приостановила запуски ракеты Falcon 9 из-за аномалии, возникшей в ходе миссии Crew-9 при сходе верхней ступени носителя с околоземной орбиты.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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