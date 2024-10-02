В США рассказали о предстоящих двух важных пусках SpaceX

ArsTechnica: в ближайший месяц SpaceX предстоит два важных пуска

В ближайший месяц компании SpaceX предстоит два важных пуска, поэтому она должна как можно скорее возобновить пуски ракет семейства Falcon 9. Об этом рассказывает американское издание ArsTechnica.

Не ранее 7 октября носитель Falcon 9 должен стартовать с европейской автоматической межпланетной станцией (АМС) Hera, которая в конце 2026 года должна подлететь к околоземному астероиду (65803) Дидим, имеющему небольшой спутник Диморф.

С 10 октября открывается окно для запуска ракеты Falcon Heavy с АМС Europa Clipper, в рамках которой планируется поискать следы жизни на спутнике Юпитера Европе. Станция должна достигнуть газового гиганта в 2030 году.

Период для запуска Hera продлится с 7 по 27 октября, тогда как окно для старта Europa Clipper открыто с 10 октября по 6 ноября.

В конце сентября компания SpaceX приостановила запуски ракеты Falcon 9 из-за аномалии, возникшей в ходе миссии Crew-9 при сходе верхней ступени носителя с околоземной орбиты.