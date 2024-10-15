Apple официально прекратила разработку автомобиля

9to5Mac: Apple попросила лишить ее лицензии на автономное вождение

Американская корпорация Apple официально подтвердила отмену проекта по разработке беспилотного автомобиля. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

Журналисты медиа заметили, что в начале октября Apple подала заявку в Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV). В компании попросили лишить ее лицензии на автономное вождение, то есть разрешения испытывать беспилотные транспортные средства на дорогах общего пользования штата Калифорния.

Авторы 9to5Mac заявили, что заявку можно считать первым официальным подтверждением того факта, что Apple прекратила работу над разработкой автомобиля. В феврале в Bloomberg сообщили, что корпорация отменила выпуск своего электромобиля.

Журналисты издания напомнили, что Apple несколько лет работала над собственным автомобилем. Ожидалось, что транспортное средство появится в продаже в 2028 году, предварительно его оценивали в 100 тысяч долларов, или около 9,6 миллиона рублей.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск представил беспилотное роботакси Tesla Cybercab. Машина не имеет руля и педалей, ее запуск ожидается в ближайшие годы.