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Илон Маск представил беспилотное роботакси

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Фото: Gonzalo Fuentes / File Photo / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / File Photo / Reuters.

Бизнесмен Илон Маск представил беспилотное роботакси от Tesla

Американский бизнесмен Илон Маск представил беспилотное роботакси Cybercab от принадлежащей ему компании Tesla. Трансляция мероприятия велась на странице компании в социальной сети X.

В ходе мероприятия «Мы, робот» Tesla представила автономные такси, которые самостоятельно передвигались по площадке. На одном из них миллиардер подъехал к сцене. Маск рассказал, что у новых автомобилей нет ни педалей, ни руля, а в будущем ездить на них будет в десять раз легче, чем на машине.

«Мы хотели изменить облик дорог. Будущее должно выглядеть как будущее», — высказался предприниматель.

Ранее независимая исследовательская фирма AMCI Testing усомнилась в безопасности автопилота Tesla. Тестировщики отметили, что продвинутая система помощи водителю заметно улучшена в некоторых деталях, однако машина под управлением FSD все еще совершает ошибки и способна на рискованные действия.

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Tesla
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Илон Маск
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