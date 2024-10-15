Новейшая китайская атомная подлодка попала в кадр

В китайских социальных сетях циркулирует новое изображение многоцелевой атомной подлодки класса "Тип-093B", построенной на верфи Bohai в Хулудао для ВМС Народно-освободительной армии Китая. Как отмечает Naval News, это второй раз, когда новейшая субмарина попала в кадр.

Журналисты обращают внимание на обтекаемый дизайн, заметно улучшенный по сравнению с более ранними вариантами подлодок класса "Тип-093".

Атомная подлодка "Тип-093B", Китай Naval News

Naval News указывает, что новая подлодка напоминает модель многоцелевой АПЛ разработки 702-го научно-исследовательского института Китайской судостроительной госкорпорации (CSSC). Ее изображение циркулирует в сети по крайней мере с 2022 года. Известные технические детали конфигурации включают вертикальную установку пуска на 18 ячеек и водометный движитель.

Схожий вариант этого проекта появился в видеопрезентации Харбинского инженерного университета в августе 2023 года.

Согласно отчетам разведки США, Китай произвел в общей сложности шесть атомных подлодок "Тип-093" и "Тип-093A". Первые две субмарины этого класса спустили на воду на верфи Bohai в начале 2000-х годов. Все варианты "Тип-093" до появления обновленного дизайна оснащались исключительно торпедными аппаратами с возможностью запуска противокорабельных ракет YJ-18.

В июне этого года в китайских соцсетях появились изображения макета многоцелевой АПЛ класса "Тип-093B". На информационной табличке приводились характеристики подлодки: длина корпуса – 126 метров, ширина – 11 метров, водоизмещение – 6200 тонн, скорость под водой – 30 узлов. При этом заявленная дальность применения ракет – 2500 км.

Предположительно, речь может идти о новых противокорабельных баллистических ракетах YJ-21, которые в перспективе станут основным вооружением китайских эсминцев класса "Тип-055". Некоторые эксперты считают, что эти ракеты оснащены планирующим гиперзвуковым блоком. На данный момент официальной информации о боеголовке нет и неизвестно, может ли боеголовка быть ядерной или нет.

В системе вертикального запуска используются 850-мм контейнеры. Представлены два различных варианта конфигурации: 18 ячеек (6×3) и 24 ячейки (8×3).