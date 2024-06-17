СМИ: новая китайская многоцелевая АПЛ получит ракеты с дальностью до 2500 км

В китайских соцсетях появились изображения макета новейшей многоцелевой атомной подводной лодки класса "Тип-093B", оснащенной системой вертикального пуска ракет. На это обратило внимание издание Navy Recognition.

Напомним, что в составе ВМС Народно-освободительной армии Китая, по данным американской разведки, насчитывается шесть многоцелевых АПЛ класса "Тип-093".

Многоцелевая АПЛ класса "Тип-093B" Weibo

Эти субмарины с водоизмещение около 6000 тонн и длиной корпуса 107 метров вооружены торпедами и противокорабельными ракетами с дальностью поражения до 300 км, которые запускаются из торпедных аппаратов.

На фотографиях, которыми поделились энтузиасты, изображена модель, на основании которой имеется надпись CSSC China Shipbuilding Group, указывающая на ее происхождение. Заводская табличка идентифицирует ее как "новую модель атомной подводной лодки".

Эксперты, анализируя изображение, отмечают встроенную гидролокационную станцию ​​в носовой части и фирменную интегрированную оптико-электронную мачту. Конструкция кормы предполагает водометную движительную установку.

На информационной табличке приводятся характеристики подлодки: длина корпуса – 126 метров, ширина – 11 метров, водоизмещение – 6200 тонн, скорость под водой – 30 узлов. При этом заявленная дальность применения ракет – 2500 км.

Navy Recognition предполагает, что речь может идти о новых противокорабельных баллистических ракетах YJ-21, которые в перспективе станут основным вооружением китайских эсминцев класса "Тип-055". Некоторые эксперты считают, что эти ракеты оснащены планирующим гиперзвуковым блоком. На данный момент официальной информации о боеголовке нет и неизвестно, может ли боеголовка быть ядерной или нет.

В системе вертикального запуска используются 850-мм контейнеры. Представлены два различных варианта конфигурации: 18 ячеек (6×3) и 24 ячейки (8×3).