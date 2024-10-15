Армия Франции получила два модернизированных «Леклерка»

Армии Франции передали два модернизированных танка Leclerc XLR

Агентство по оборонным закупкам Франции передало армии республики два модернизированных танка Leclerc XLR. Об этом сообщает Army Recognition.

В конце сентября одну машину доставили в учебный центр Канжуэр, а второй «Леклерк» отправился в расположение 12-го кирасирского полка. Всего с начала года французские военные получили 15 Leclerc XLR. До конца 2024-го армии планируют передать еще шесть танков.

Модернизированные машины получили оборудование, позволяющие интегрировать их в боевую систему Scorpion. Это даст возможность танкистам в режиме реального времени обмениваться тактическими данными с экипажами других машин, включая бронеавтомобили Griffon, Jaguar и Serval.

Также Leclerc XLR получили дополнительные элементы динамической защиты и решетчатые экраны. В рамках дальнейшей модернизации танки оснастят дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом, а к 2028 году они получат усовершенствованные прицелы.

В феврале стало известно, что агентство по оборонным закупкам Франции подписало контракт на поставку 420 новых бронеавтомобилей Serval. Машина вооружена боевым модулем с пулеметом.