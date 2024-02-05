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Французская армия получит 420 новых бронеавтомобилей

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Новая французская бронированная машина Nexter Serval (VBMR Leger)
Новая французская бронированная машина Nexter Serval (VBMR Leger).
Источник изображения: Nexter

Агентство по оборонным закупкам Франции подписало контракт на 500 миллионов евро на поставку новых бронеавтомобилей. В рамках соглашения французская армия получит 420 машин Serval, пишет Army Recognition.

Отмечается, что к 2030 году французские вооруженные силы получат 978 машин Serval. В 2022 году военным передали 60 заказанных машин, а в 2023 — 129.

Serval с колесной формулой 4х4 дополнит трехосные машины VBMR Griffon, которые поступили на вооружение в 2018 году. Эти модели заменят бронетранспортеры VAB. Serval, который отличается модульной конструкцией, выпускают в трех основных вариантах — бронетранспортер, разведывательная машина и машина связи. Бронеавтомобиль получил дистанционно управляемый боевой модуль, позволяющий устанавливать пулеметы калибра 7,62 или 12,7 миллиметра.

Ранее в феврале в «Рособоронэкспорте» сообщили, что новый бронеавтомобиль класса MRAP (mine-resistant ambush-protected — защищенная машина с повышенной противоминной защитой) для подразделений спецназа ЗА-СпН «Титан» впервые покажут на выставке World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии.

В июле прошлого года стало известно, что российские военные в зоне спецоперации захватили колесный танк AMX-10RC, который Франция передала Украине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
VAB
Компании
РОЭ
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