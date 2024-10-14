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Техносфера

Два пассажирских самолета МС-21 0012 и 0013 готовят к летным испытаниям

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МС-21-310
МС-21-310.
Источник изображения: tehnoomsk.ru

На Иркутском авиазаводе в октябре 2024 года полным ходом идут работы по подготовке к первому вылету двух экземпляров пассажирского самолета МС-21-310. Одна машина с заводским номером 0012 (12-й собранный самолет) это «частично импортозамещенный» самолет, вторая машина № 0013 — полностью состоит из российских компонентов.

По информации телеграм-канала Иркутского регионального отделения Союза машиностроителей России, на предприятии рассчитывают к середине октября «решить текущие вопросы по 12-й машине и выйти на финишную прямую«. Что касается самолета МС-21 0013, то на нем «продолжается монтаж кабельной сети, завершение поставок отечественных комплектующих для первого вылета ожидается до конца 2024 года».

Эти данные были приведены 7 октября 2024 года по результатам очередного совещания на производстве с участием генерального директора компании «Яковлев» Андрея Богинского. Андрей Богинский также поручил сформировать совместные бригады «Яковлева» (Инженерного центра, ИАЗ и Центра комплексирования) и ОКБ «Аэрокосмические системы» для оперативного выполнения работ по системе электроснабжения и сопровождения отработок других систем для начала летных испытаний.


МС-21-310.
Источник: tehnoomsk.ru
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