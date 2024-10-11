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Школа летчиков-испытателей ВВС США получила Super Tucano

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Фото: Tech. Sgt. Nathan Lipscomb / Reuters
Фото: Tech. Sgt. Nathan Lipscomb / Reuters.

TWZ: школа летчиков-испытателей ВВС США получила штурмовики Super Tucano

Школа летчиков-испытателей Военно-воздушных сил (ВВС) США получила три двухместных турбовинтовых штурмовика Embraer A-29 Super Tucano. Самолеты будут использовать для испытаний новых разработок, сообщает The War Zone (TWZ).

Отмечается, что A-29, которые изначально приобрели для Командования спецопераций ВВС, станут первыми новыми самолетами школы почти за 30 лет. В прошлом году ВВС США планировали полностью отказаться от эксплуатации Super Tucano.

Самолеты прибыли в школу на авиабазе Эдвардс в Калифорнии в июле, но 412-е испытательное крыло ВВС объявило о пополнении парка 9 октября. A-29 сохранили стандартную конфигурацию с пулеметами калибра 12,7 миллиметра и точками для подвески вооружения и контейнера целеуказания.

«Несмотря на то, что конструкция планера A-29 идеально подходит для испытаний на вращение, Super Tucano также предлагает множество современной авионики с возможностью внешней подвески оборудования на различных подкрыльевых пилонах» — говорится в пресс-релизе 412-го крыла. Современная авионика штурмовика позволит снизить нагрузку на самолеты T-38 и F-16 в ходе испытаний новых датчиков и оружия.

Ранее стало известно, что единственный прототип американского самолета непосредственной воздушной поддержки ARES (Agile Responsive Effective Support) подняли в воздух. Построенный в 1990 году самолет используют для испытаний.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
EMB-314
F-16
T-38 Talon
Компании
Embraer
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