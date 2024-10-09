Войти
Lenta.ru

В США подняли в воздух уникальный штурмовик ARES

121
0
0
Фото: Wikimedia
Фото: Wikimedia.

Единственный прототип американского штурмовика ARES подняли в воздух

Единственный прототип американского самолета непосредственной воздушной поддержки ARES (Agile Responsive Effective Support), который построили 34 года назад, подняли в воздух. Уникальный штурмовик используют для испытаний, пишет Army Recognition.

Очевидцы заметили ARES в ходе полета у воздушного и космического порта Мохаве в Калифорнии. «Этот демонстратор концепции самолета непосредственной воздушной поддержки продолжает служить испытательным полигоном для армии США. Примечательно, что с момента его первого полета 19 февраля 1990 года прошло 34 года», — пишет издание.

ARES разработали в ответ на запрос армии США на недорогой штурмовик для поддержки сухопутных сил. Военные хотели получить неприхотливый самолет с высокой маневренностью на малых высотах и устойчивостью к сваливанию. Поэтому специалисты компании Scaled Composites построили ARES по схеме «утка» и оснастили его передним горизонтальным оперением. Основным оружием самолета стала шестиствольная пушка GAU-12 калибра 25 миллиметров. Также штурмовик мог нести ракеты.

Самолет успешно прошел испытания, однако военные не заинтересовались машиной. После приобретения Scaled Composites компанией Northrop Grumman самолет стали использовать в качестве летающей лаборатории для отработки новых технических решений.

Ранее в октябре концерн «Калашников» сообщил о наращивании производства одноствольных авиационных пушек ГШ-301 для специальной военной операции. Этим орудием оснащают самолеты МиГ-29, Су-27 и машин на их базе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
ГШ-30
ГШ-301
Су-27
Компании
Northrop Grumman
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 01:33
  • 1
«Калашников» освоит производство автомата для замены «Ксюхи»
  • 09.10 01:22
  • 1
"Более мрачное настроение, чем когда-либо". Чего ждать Киеву от встречи в Рамштайне
  • 09.10 01:11
  • 1
Бывший генсек НАТО наконец рассказал "правду" об Украине (infoBRICS, Китай)
  • 09.10 00:03
  • 642
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.10 23:17
  • 0
По поводу Ирана, Израиля, и Бл. Востока
  • 08.10 20:12
  • 0
Ответ на "Новый генсек НАТО поддерживает эскалацию с Россией (infoBRICS, Китай)"
  • 08.10 18:53
  • 0
Ответ на "Литовский «шакал» у границ Беларуси"
  • 08.10 18:43
  • 5119
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.10 11:35
  • 0
Литовский «шакал» у границ Беларуси
  • 08.10 11:21
  • 0
Мировой кризис в фокусе коллективной безопасности
  • 08.10 06:33
  • 1
Аргентина ведет переговоры по закупке НАПЛ "Скорпен"
  • 08.10 06:19
  • 1
Новый генсек НАТО поддерживает эскалацию с Россией (infoBRICS, Китай)
  • 08.10 06:09
  • 1
Украинская сторона собирает «досье» с описанием того, в чём страны НАТО мешают Украине «победить Россию»
  • 08.10 02:17
  • 128
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 08.10 00:53
  • 1
О стратегии развития ВС РФ (во временных рамках следующей ГПВ)