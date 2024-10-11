В способности Tesla создать роботакси усомнились

ABC News: аналитики усомнились, что Tesla представит работающую версию роботакси

Отраслевые аналитики выразили сомнение, что Tesla Илона Маска представить работающую версию беспилотного такси. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Опрошенные медиа специалисты успомнились в том, что корпорация Tesla способна представить роботакси, которое сразу будет готово для перевозки людей. Мероприятие с анонсом беспилотного такси под условным названием Cybercab состоится ранним утром 11 октября в США.

«Мы просто не увидели никаких признаков того, что Tesla работает над новой беспилотной технологией», — заявил изучающий транспорт с автопилотом профессор Университета Южной Каролины Брайант Уокер Смит. По его мнению, если бы у корпорации Маска была бы готовая технология, то она тестировала бы ее открыто. Специалист предположил, что Tesla представит автомобиль без педалей и руля, что уже сделали некоторые ее конкуренты.

Аналитик Джефф Осборн из TD Cowen предсказал, что Tesla анонсирует новые беспилотные модели автомобилей до конца года. «Мероприятие будет не слишком содержательным и понравится лишь истинным поклонникам Tesla», — заметил Осборн.

Аналитик Wedbush Дэн Айвс, напротив, заявил о том, что выпуск роботакси может устроить революцию в городском транспорте. Айвс заключил, что для корпорации, которая много лет работала над проектом Cybercab, наступил решающий момент.

В начале октября источники The Information рассказали, что Tesla попытается запустить производство собственных аккумуляторов — в том числе для роботакси. Начать выпуск батарей планируют в середине 2025 года.