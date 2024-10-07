Tesla создаст собственную батарею

The Information: Tesla создаст аккумуляторы для своих автомобилей и роботакси

Американская корпорация Tesla попытается запустить производство собственных аккумуляторов — в том числе для роботакси. Об этом сообщает издание The Information.

По информации источников, компания давно задумала создать собственную тяговую батарею для электрокаров, чтобы диверсифицировать производство и снизить затраты. Однако тестовые образцы аккумуляторов типа 4680 не устраивают руководителей Tesla из-за низкого качества.

В материале говорится, что в ходе тестирования произведенные Tesla батареи имели проблемы с 70-80 процентами катодов. Для сравнения, у обычных аккумуляторов для электрокаров этот показатель составляет менее 2 процентов. В 2023 году корпорация также планировала масштабировать производство батарей, но столкнулась со сложностями.

Руководство Tesla планирует наладить выпуск собственных аккумуляторов к середине 2025 года. Так, в компании есть планы на выпуск от 2 до 3 тысяч пикапов Cybertruck на базе новых батарей. К 2026 году в корпорации намерены разработать и наладить производство четырех видов аккумуляторов, два из которых будут использовать в Cybertruck и роботакси.

В настоящий момент Tesla закупает большую часть тяговых батарей у Panasonic Energy и LG Energy.

В начале октября корпорация Tesla сняла с продажи свой самый дешевый электрокар. Версия Model 3 Standard Range за 39 тысяч долларов исчезла из продажи, новым самым доступным электромобилем стала модель за 42,5 тысячи долларов.