Military Watch: потери ВСУ из-за интенсивных атак Су-34 выросли

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери из-за ударов истребителей Су-34. Об этом сообщает журнал Military Watch.

Авторы издания отметили, что российская армия недавно получила новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34М. Специалисты подчеркнули, что ограниченная система противовоздушной обороны в районах Донбасса позволяет российской авиации наносить авиаудары с большей интенсивностью. «В результате чего, как сообщается, потери среди украинских и западных войск были огромными», — заявили журналисты.

В материале говорится, что самолеты Су-34 стали иметь все большую ценность в конфликте на Украине. По этой причине истребители этого класса стали производиться в больших масштабах.

Также специалисты отметили, что новые модификации Су-34 разрабатывали в обстановке высочайшей секретности. Это отличает российский истребитель от Су-30, Су-35 и МиГ-29М, которые, в значительной степени, создавали для удовлетворения спроса со стороны иностранных клиентов и поставляли на экспорт.

9 октября в госкорпорации «Ростех» заявили, что российские войска получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь подчеркнул, что обеспечение армии и флота новыми самолетами является основной задачей компании.