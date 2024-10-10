Российские войска получили новую партию Су-34

«Ростех»: российские войска получили новую партию самолетов Су-34

Российские войска получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Очередную партию новых самолетов войскам в рамках государственного оборонного заказа передала Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

По словам ее гендиректора Юрия Слюсаря, которые приводит ТАСС, обеспечение армии и флота новыми самолетами является основной задачей компании.

«Ритмичность и своевременность поставок говорит о слаженной работе авиапрома в интересах Вооруженных сил России», — приводит ТАСС заявление первого вице-премьера России Дениса Мантурова.

В сентябре «Ростех» сообщил, что Воздушно-космические силы России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 от ОАК.