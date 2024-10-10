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Украина вывезла обломки сбитого тяжелого беспилотника «Охотник». Запад может изучить новейшие стелс-технологии России

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Forbes: Украина вывезла обломки сбитого БПЛА С-70 «Охотник» для изучения

Украина вывезла обломки российского тяжелого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник», который был сбит истребителем Су-57. Киев намерен изучить особенности конструкции дрона, заявил обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Хэмблинг.

Еще более серьезно то, что С-70 был разработан вместе с Су-57, образцовым российским боевым самолетом следующего поколения, и, вероятно, использует те же материалы и стелс-подходы. Если Запад сможет увидеть, как работает технология малозаметности С-70, он также сможет получить довольно хорошее представление о том, как победить Су-57

Дэвид Хэмблинг

обозреватель журнала Forbes

По его словам, для западных союзников Украины особый интерес в данном случае представляет материал, из которого изготовлен беспилотник. Он подчеркнул, что анализ этих сведений даст представление о том, насколько Россия продвинулась в применении стелс-технологий.


Выкаченный на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (филиале ПАО "Компания "Сухой") первый летный опытный образец С-70-2 тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата С-70 по ОКР по теме "Охотник". Новосибирск, 14.12.2021.
Источник: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Сбитый российский БПЛА «Охотник» был вооружен новой бомбой

Сбитый истребителем Су-57 российский беспилотник «Охотник» был вооружен как минимум одной высокоточной планирующей бомбой. Об этом сообщил обозреватель издания TWZ Томас Ньюдик.

Он обратил внимание на опубликованные в сети фотографии дрона. Эксперт отметил, что на снимке можно заметить носовой обтекатель универсального межвидового планирующего боеприпаса (УМПБ) Д-30СН. Это подтверждает тот факт, что перед крушением «Охотник» выполнял испытательный боевой полет, который проводили для тестирования аппарата в условиях реальных боевых действий.

УМПБ Д-30СН — сравнительно новое оружие, вероятно, разработанное в ответ на требования войны на Украине, а именно на потребность в недорогом дистанционном оружии с точным наведением

Томас Ньюдик

обозреватель издания TWZ

По словам Ньюдика, никакой информации о том, что «Охотник» получит УМПБ Д-30СН, не было. Он добавил, что по характеристикам эту бомбу можно сравнить со снарядом GBU-39, находящимся на вооружении армии США.

Анализ обломков «Охотника» может открыть ВСУ способ для борьбы с подобными БПЛА

Обломки новейшего дрона «Охотник», которые украинская сторона поспешила вывезти с места падения, могут быть одинаково полезными и бесполезными для Киева. Об этом сообщил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

По его словам, все будет зависеть от состояния обломков и от того, какие именно части дрона уцелели. В худшем случае Киев получит возможность изучить строение БПЛА и его основные особенности.

Будем надеяться, что он разбился вдребезги, сгорел и ничего не досталось. Но если его сумели как-то посадить или он упал, но уцелели все блоки, это очень плохо

Олег Глазунов

военный эксперт

В заключение он добавил, что, в случае низкого уровня повреждения обломков аппарата, ВСУ получат нужные сведения для того, чтобы попытаться создать оружие для борьбы с подобным видом беспилотников.

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