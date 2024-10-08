Последствия получения ВСУ обломков новейшего российского беспилотника оценили

Военный эксперт Глазунов: обломки дрона «Охотник» могут быть бесполезны для ВСУ

Обломки новейшего дрона «Охотник», которые получил Киев, могут быть бесполезными, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил последствия потери этого аппарата в зоне боевых действий.

Возможность извлечь информацию о строении беспилотника из его обломков зависит от его состояния после падения, отметил специалист.

Будем надеяться, что он разбился вдребезги, сгорел и ничего не досталось. Но если его сумели как-то посадить или он упал, но уцелели все блоки, это очень плохо Олег Глазунов военный эксперт

Если часть фрагментов осталась без повреждений, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться создать оружие для борьбы с этим типом беспилотников, предположил эксперт.

«Беспилотники имеют разную модификацию и не каждое оружие способно сбить тот или иной беспилотник», — сказал он.

Военный корреспондент Александр Коц и российские Telegram-каналы сообщили, что Вооруженные силы России потеряли в зоне специальной военной операции новейший тяжелый ударный беспилотник «Охотник».

По их информации, его сбила ракета класса «воздух-воздух» из сопровождавшего российского истребителя Су-57. Предположительно, «Охотник» стал неуправляемым, а российская сторона не хотела, чтобы он попал к украинским военным.