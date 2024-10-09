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Минобороны рассказало о результативности МТ-ЛБ с «рогаткой»

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

МО: расчеты МТ-ЛБ с установками ЗУ-23 поразили более 300 дронов с начала года

Расчеты спаренных зенитных установок ЗУ-23 на тягачах МТ-ЛБ группировки войск «Днепр» уничтожили более 300 дронов противника в Запорожской области. О результативности зенитных «рогаток» рассказали в Минобороны России.

«С начала текущего года расчеты зенитных установок на МТ-ЛБ одного из мотострелковых соединений 58-й общевойсковой армии поразили свыше 300 беспилотных летательных аппаратов противника», — сообщили в ведомстве.

Командир расчета с позывным Зенитка рассказал, что в большинстве случаев после открытия огня дрон не выполняет свою задачу: аппарат уничтожают либо он улетает обратно.

В Минобороны отметили, что установка на шасси МТ-ЛБ также позволяет оперативно подавлять позиции противника плотным огнем. ЗУ-23 способна поражать авиацию, живую силу и легкобронированную технику. Скорострельность оружия калибра 23 миллиметра составляет 2000 выстрелов в минуту.

В августе на форуме «Армия-2024» показали модернизированную ЗУ-23АЭ, которая предназначена для поражения малоразмерных дронов. Усовершенствованная установка может использовать снаряды с воздушным подрывом.

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