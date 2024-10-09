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Новый носитель «Калибров» отправился во Владивосток

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МРК проекта «Каракурт». Архивное фото. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
МРК проекта «Каракурт». Архивное фото. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости.

ОСК: новый корабль «Ржев» отправился на сдаточную базу во Владивостоке

Малый ракетный корабль (МРК) «Ржев» проекта 22800 «Каракурт», который может нести крылатые ракеты «Калибр», отправился на сдаточную базу во Владивостоке. Об этом сообщила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в Telegram.

«На сдаточной базе предприятия корабль пройдет ходовые и государственные испытания, после прохождения которых будет передан заказчику — Министерству обороны РФ. Все работы на заказе проведены в соответствии с графиками строительства. На корабль установлено и смонтировано крупногабаритное оборудование, системы и комплексы вооружения», — рассказали в ОСК.

Там добавили, что серию из четырех «Каракуртов» строят на Амурском судостроительном заводе с 2019 года. После завершения работ новые корабли войдут в состав Тихоокеанского флота России.

МРК проекта 22800 предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Корабли оснащены установкой вертикального пуска 3С14, которая позволяет хранить и пускать ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Для поражения воздушных целей МРК может использовать артиллерийскую установку АК-630М и ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-МЕ».

В сентябре источники «Известий» сообщили, что патрульные корабли и МРК Военно-морского флота России начали получать зенитные ракетные комплексы «Тор-2КМ». Эта система уже стоит на МРК «Советск» проекта 22800.

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